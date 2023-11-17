الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حادث بشق الثعبان.. طريق الأوتوستراد يشهد اصطدام سيارة وإصابة قائدها

حادث اصطدام سيارة
حادث اصطدام سيارة نقل

شهد طريق الأوتوستراد أمام مدخل منطقة شق الثعبان بالمعادى ، حادث اصطدام سيارة نقل  بالجزيرة الوسطى، ما أسفر عن إصابة السائق، جرى نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

البداية كانت بتلقي الأجهزة  الأمن بمديرية أمن  القاهرة أخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب بطريق الأوتوستراد  أمام مدخل منطقة شق الثعبان.

 

 وعلى الفور انقتلت أجهزة الأمن وتبين أصطدام  سيارة نقل محملة حجارة واختلالها وتصادمها بالجزيرة الوسطى  و نتج عن الحادث إصابة السائق ونقله الى مستشفى المبرة لتلقى العلاج.

 

 وجرى رفع السيارة من قبل إدارة المرور وتم رفع الحجارة من الطريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسير حركة المرور مرة أخرى .

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