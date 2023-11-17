تفاصيل واقعة حادث تصادم على طريق الأوتوستراد ووقوع مصابين

شهد طريق الأوتوستراد بالمعادى، وقوع حادث تصادم سيارة نقل بحاجز حديدى، وأسفر الحادث عن إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وإسعافه.

ورد بلاغ النجدة بوقوع بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ووجود مصابين بطريق الأوتوستراد أمام مدخل منطقة شق الثعبان بالمعادي.

انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية وتبين اختلال سيارة نقل محملة بمواد البناء واصطدامها ، وأسفر الحادث الحادث عن إصابة السائق ونقله الى مستشفى لتلقى العلاج.



قامت الأجهزة الأمنية برفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق وإعادته لطبيعتها بعدما تأثر بالحادث وحدث تكدس مروري ، واتخاذ الإجراءات اللازمة.