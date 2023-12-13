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الخميس 14 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برشلونة يتعادل مع رويال أنتويرب في الشوط الأول

مباراة برشلونة و
مباراة برشلونة و رويال أنتويرب

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة برشلونة ورويال أنتويرب البلجيكي المقامة على ملعب بوسويل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل برشلونة أمام رويال أنتويرب.. ليفاندوفسكي في الهجوم

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لامين يامال يقود هجوم برشلونة بالتشكيل المتوقع أمام أنتويرب في دوري الأبطال

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بينا.

الدفاع: هيكتور فورت، كوندي، أندرياس كريستينسن، بالدي.

الوسط: روبيرتو، روميو، فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

افتتح الفريق البلجيكي التسجيل مبكرًا بهدف في الدقيقة 2 من الشوط الأول عن طريق اللاعب آرثر فيرميرين، ثم تمكن برشلونة من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب فيران توريس.

يذكر أن مباراة الذهاب شهدت فوز برشلونة بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب "مونتجويك".

فريق برشلونة يخوض مباراة اليوم بدون أي ضغوط بعد حسم تأهله رسميًا للدور التالي من دوري الأبطال، حيث يتربع الفريق الكتالوني على صدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعرض للهزيمة في مباراة وحيدة.

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