تغريم الأهلي السعودي 40 ألف ريال بسبب جمهوره

وقعت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة قدرها 40 ألف ريال على النادي الأهلي بسبب مخالفة جماهيره القوانين برمي (2) علبتي مياه في مباراة الرائد بالجولة السابقة.

وسقط الأهلي في فخ التعادل على يد الرائد في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السابقة من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء القادمة في الدوري السعودي

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة مهمة ضد الفيحاء والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل الأهلي المباراة بقيادة المدرب ماتياس يايسليه بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعثر أمام فريق الرائد بالتعادل في الجولة السابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 31 نقطة حصدها من 16 مباراة بواقع 9 انتصارات و4 تعادلات وتعرض للهزيمة في 3 مواجهات.

ستقام مباراة الأهلي ضد الفيحاء غدًا الخميس في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقت أبو ظبي، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين.