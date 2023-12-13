تشكيل برشلونة أمام رويال أنتويرب.. ليفاندوفسكي في الهجوم

أعلن المدير الفني تشافي تشكيل فريق برشلونة الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد فريق رويال أنتويرب البلجيكي على ملعب بوسويل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة للمباراة كالأتي :

حراسة المرمى: بينا.

الدفاع: هيكتور فورت، كوندي، أندرياس كريستينسن، بالدي.

الوسط: روبيرتو، روميو، فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

يذكر أن مباراة الذهاب شهدت فوز برشلونة بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب "مونتجويك".

فريق برشلونة يخوض مباراة اليوم بدون أي ضغوط بعد حسم تأهله رسميًا للدور التالي من دوري الأبطال، حيث يتربع الفريق الكتالوني على صدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعرض للهزيمة في مباراة وحيدة.