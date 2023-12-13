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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل برشلونة أمام رويال أنتويرب.. ليفاندوفسكي في الهجوم

ليفاندوفسكي لاعب
ليفاندوفسكي لاعب برشلونة

أعلن المدير الفني تشافي تشكيل فريق برشلونة الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد فريق رويال أنتويرب البلجيكي على ملعب بوسويل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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لامين يامال يقود هجوم برشلونة بالتشكيل المتوقع أمام أنتويرب في دوري الأبطال

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برشلونة في مهمة سهلة أمام أنتويرب في دوري الأبطال الليلة

وجاء تشكيل برشلونة للمباراة كالأتي :

حراسة المرمى: بينا.

الدفاع: هيكتور فورت، كوندي، أندرياس كريستينسن، بالدي.

الوسط: روبيرتو، روميو، فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

يذكر أن مباراة الذهاب شهدت فوز برشلونة بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب "مونتجويك".

فريق برشلونة يخوض مباراة اليوم بدون أي ضغوط بعد حسم تأهله رسميًا للدور التالي من دوري الأبطال، حيث يتربع الفريق الكتالوني على صدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعرض للهزيمة في مباراة وحيدة.

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