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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لامين يامال يقود هجوم برشلونة بالتشكيل المتوقع أمام أنتويرب في دوري الأبطال

برشلونة
برشلونة

يتقابل فريق برشلونة أمام نظيره أنتويرب مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

لامين يامال يقود هجوم برشلونة بالتشكيل المتوقع أمام أنتويرب

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا.
في خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - جوليس كوندي - سيرجي روبرتو.

في خط الوسط: فيرمين لوبيز - أوريول روميو - بيدري جونزاليس.

في الهجوم: ألاركون - فيران توريس - لامين يامال.

وكانت مباراة الذهاب بين بلوجرانا وأنتويرب قد انتهت بفوز كتيبة المدرب تشافي بخماسية من دون رد.

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 12 نقطة: 4 انتصارات وهزيمة واحدة، فيما يتواجد فريق أنتويرب في المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد.

ويسعى الفريق الكتالوني لتخطى كبوة الخسارة امام جيرونا 4-2، التى جمعتهما على ملعبه بالليجا بتحقيق الفوز الليلة.

 

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