الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الأمريكية تدين الهجوم على سفارتها ببغداد

بوابة الوفد الإلكترونية

أدان  أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية،  الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فضلًا عن سلسلة الهجمات على الموظفين الأمريكيين في العراق وسوريا خلال الأسابيع الأخيرة.

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قصف صاروخي باتجاه محيط السفارة الأمريكية في بغداد

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رئيس الوزراء العراقي يوجه بملاحقة مرتكبي الاعتداء على السفارة الأمريكية ببغداد

كما ذكر الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن بلينكن رحب بإدانة رئيس الوزراء العراقي القوية للهجمات الأخيرة، فضلا عن تعهد الحكومة العراقية بالتحقيق ومحاسبة الجناة.

وأشار بلينكن إلى أن "الهجمات تنفذها ميليشيات تعمل بدعم من إيران وتقوض سيادة العراق واستقلاله"، وتعهد بالبقاء على اتصال وثيق مع السوداني خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

وتجدر الإشارة إلى أن صواريخ استهدفت محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط العاصمة بغداد، الجمعة الماضية، دون وقوع خسائر بشرية.

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