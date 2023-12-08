رئيس الوزراء العراقي يوجه بملاحقة مرتكبي الاعتداء على السفارة الأمريكية ببغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم جميع القيادات الأمنية بملاحقة مرتكبي اعتداء إطلاق المقذوفات باتجاه السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي يحيى رسول عبد الله ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم ـ إن السوداني، وجه القيادات الأمنية كافة، وفي قواطع المسؤولية، بملاحقة مرتكبي اعتداء إطلاق المقذوفات باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد، وتقديمهم للعدالة".

وشدد السوداني - وفقا للبيان - على أن "استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف ومهما كانت الادعاءات والأوهام التي تقف وراء هذه الأفعال المشينة"، مؤكدا أن "مرتكبي هذه الاعتداءات يقترفون إساءة إزاء العراق واستقراره وأمنه، وأن هذه المجاميع المنفلتة، الخارجة عن القانون، لا تمثل بأي حال من الأحوال إرادة الشعب العراقي، ولا تعكس القرار العراقي الوطني الذي عبرت عنه الحكومة العراقية في مناسبات رسمية عدة".

وأكد أن "التلاعب باستقرار العراق، والإساءة للأمن الداخلي، ومحاولة التعريض بسمعة العراق السياسية، واستهداف أماكن آمنة محمية بقوة القانون والأعراف والاتفاقيات الدولية، هي أعمال إرهابية، وإن قواتنا الأمنية والأجهزة الحكومية والتنفيذية، كل حسب اختصاصه وواجبه، ستواصل حماية البعثات الدبلوماسية، وصيانة المعاهدات الدولية والالتزام بتأمينها. ولن تجد العناصر المسيئة إلا الملاحقة والتصدي دفاعا عن سيادة العراق واستقراره، الذي تحقق عبر مسيرة طويلة من التضحيات الجسام".

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي أعلن فيه مصدر أمني عراقي، عن سقوط عدد من القذائف في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون أن يشير إلى وقوع أي خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الحادث الذي وصفه بـ"الإرهابي".