ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، إن إعلام عراقي، يؤكد قصف صاروخي باتجاه محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

وكان نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي، قال أمس الخميس، أن المجتمع الأمريكي والحزب منقسم على نفسه بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف في لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك العديد من الشباب يدعمون وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستمر، كما أن أكثر من 10% بالكونجرس يدعمون هذا الأمر.

الحزب الديمقراطي

وتابع، أن الحزب الديموقراطي مقبل على انتخابات أولية في بداية العام القادم، أي أقل من 5 أسابيع من اليوم، وكذلك الحزب الجمهوري، مشيرًا إلى أن الحملة الانتخابية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري ستبدأ بعد نهاية انتخابات الحزبين بشكل مباشر.

الرئيس الأمريكي

وواصل: "الرئيس بايدن مسؤول عما يجري الآن في إسرائيل وغزة، ومساعدة إسرائيل وهو يعلم ذلك جيدا، وعدد الناخبين له نقص بأكثر من 11% خلال الشهرين الماضيين، وهذا الرقم كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يجعل بايدن يدفع ثمنًا باهظا في الانتخابات المقبلة، ويحاول أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن مع نهاية هذا العام".

