غنية بالفتامينات| طريقة عمل سلطة التونة بالخضار والمكرونة

تعرف التونة بسرعة تحضيرها، مقارنًة بأي بروتين آخر، كما تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة للجسم، أبرزها أوميجا 3 التي تقوي الذاكرة وترفع المناعة، لذا نقدم لك طريقة عمل سلطة التونة بالخضار والمكرونة الصحية.





سلطة تونة

طريقة عمل سلطة تونة بالخضار والمكرونة

المقادير

- مقادير الصلصة :



زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

عصير الليمون : ملعقة كبيرة



ملح : رشة

فلفل أسود : رشّة

- تونة : علبة

- مكرونة : علبة (مسلوقة)

- زيتون أسود : نصف كوب (شرائح)



- زيتون أخضر : نصف كوب (شرائح)

- بازيلاء : نصف كوب (مسلوقة)

- فلفل رومي أخضر : 1 حبة (مقطع)

- فلفل رومي أحمر : 1 حبة (مقطع)

- جزر : 2 حبة (مبشور)

- ذرة : ربع كوب



طريقة التحضير

في قدر من الماء المملح، اسلقي المكرونة لمدة 10 دقائق حتى تنضج، ثم صفيها جيداً وضعيها جانباً لتبرد.





أضيفي الفلفل الرومي الملون، والذرة، والزيتون، والجزر، والبازيلاء، والتونة فوق المكرونة.

في وعاء جانبي، اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون، والملح، والفلفل الأسود ثم أضيفي المزيج فوق السلطة وقلبي قليلاً.

اسكبي السلطة في طبق التقديم، ثم قدميها.





فوائد تناول التونة

صحة العين

تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية والتي تحتوي عليها أسماك التونة بكميات كبيره على حماية صحة العين والوقاية من متلازمة العين الجافة، ومرض التنكس البقعي والذي يعتبر من الأسباب الرئيسية لاحتمالية اصابة كبار السن فوق ال 50 عام بالعمى.

يقي من الزهايمر

تساعد التونة نظرا لاحتوائها على النياسين، وحمض أوميجا 3 الدهني على حماية المخ من الالتهابات، مما يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر، ومنع التدهور المعرفي والمرتبط بالسن.

خفض ضغط الدم

تساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة بالتونة على خفض مستويات ضغط الدم الذي يشكل ارتفاعه خطرا على صحتك، حيث يسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وكذلك حالات مثل تصلب الشرايين، كما أن البوتاسيوم المتوفر بكثرة في التونة يعد موسعا للأوعية الدموية، الأمر الذي يعد جيدا جدا لخفض ضغط الدم.

تعزيز جهاز المناعة

تحتوي التونة على كمية لا بأس بها من فيتامين C والزنك والمنجنيز، وكلها تعتبر مضادات طبيعية للأكسدة، وتعتبر هذه المضادات واحدة من آليات الدفاع عن الجسم ضد الجذور الحرة، المسببة للسرطان والأمراض المزمنة الأخرى، كما أن السيلينيوم المتوفر بكثرة في التونة يعزز جهاز المناعة، فعلبة واحدة من التونه تمنح الجسم 200% من السيلينيوم اللازم له.