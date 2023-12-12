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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بمشاركة النني .. آرسنال يتعادل مع آيندهوفن ويواصل صدارة مجموعته بدوري الأبطال

آرسنال وأيندهوفن
آرسنال وأيندهوفن

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة آرسنال وأيندهوفن بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "فيليبس" في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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تقدم آرسنال بالهدف الأول عن طريق لاعبه إدوارد نيكيتاه من تسديدة رائعة سكنت الشباك في الدقيقة 42 ، ثم تعادل فريق آيندهوفن عن طريق يورب فيرتيسين في الدقيقة 50 من عمر اللقاء. 

وشهدت المباراة تعرض محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي للإصابة وفي الدقيقة 62.

وبهذة النتيجة يواصل أرسنال صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، فيما يأتى فريق آيندهوفن في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

لعب آرسنال مباراة اليوم بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: سيدريك - ساليبا - جابرييل- كيور.

خط الوسط: محمد النني - جورجينهو - ترواسارد.

خط الهجوم: هافريتز - نيلسون - نيكيتاه.

 

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