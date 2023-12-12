حراس الزمالك يخوضون تدريبات قوية استعدادًا للقاء المصري

أدى ثلاثي حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عواد وعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، تدريبات قوية خلال مران اليوم الثلاثاء، والذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض ثلاثي حراس الفارس الأبيض مجموعة من التدريبات الفنية الخاصة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس، تضمنت التسديد من جميع الزوايا القريبة من المرمى، بالإضافة إلى التعامل المناسب مع العرضيات، وجوانب فنية أخرى.

وحرص محمد عبد المنصف على منح الحراس تعليمات فنية بشكل متواصل أثناء التدريبات، وقام بتحفيزهم لبذل أقصى جهد والظهور بأفضل صورة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.