بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي يلا شوت اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي يلا شوت اليوم في كأس العالم للأندية، يستضيف فريق اتحاد جدة، الذى يلعب بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، اليوم الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، فى ضربة بداية كأس العالم للأندية 2023، التى تستضيفها السعودية لأول مرة، وتستمر البطولة لمدة 10 أيام، حتى موعد المباراة النهائية فى نفس الملعب يوم 22 ديسمبر.

بينما الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد اختار قط الرمال "هدَّاف"، ليكون التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية، مجسداً الروح الرياضية ولمبدأ أن كرة القدم هي للجميع، ويساعد بحضوره على رفع مستوى الحماس والتنافس بسلسلة من الفعاليات الترويجية في جدة.

يسعى اتحاد جدة، الذي يشارك للمرة الثانية فى تاريخه، لتحقيق الفوز أمام أوكلاند الأكثر مشاركة فى البطولة بـ10 مرات سابقة، وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل، وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع النهائي.

ينتظر الأهلي مواجهة فلومينينسى بطل البرازيل حال الفوز فى مباراة يوم 15 ديسمبر، والتى فى الغالب ستكون أمام اتحاد جدة الأقرب للفوز على حساب أوكلاند سيتي.

كانت قرعة كأس العالم للأندية 2023 ،أوقعت الأهلى فى طريق فلومينينسى بطل أمريكا الجنوبية، وذلك حال تخطي المارد الأحمر، للفائز من اتحاد جدة وأوكلاند فى الدور الثاني، ليتجنب الأهلى مواجهة مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضى.

وخصصت الشبكة قناة SSC 1 HD لإذاعة لقاء الاتحاد وأوكلاند سيتي.، ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق شاهد.

وتقام مباريات البطولة على ملعبين، هما مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة»، واستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الاتحاد وأوكلاند سيتي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويسعى نادي اتحاد جدة بقيادة المدرب الأرجنتينى مارسيلو جاياردو، لتحقيق الفوز للتأهل ومواجهة النادي الأهلي في ربع النهائي وتقديم صورة مشرفة في البطولة الحالية.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي فقط من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة شاهد VIP.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

متى موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي هو الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.