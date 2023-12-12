الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

بوابة الوفد الإلكترونية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لمناقشة آليات منظومة العمل بالصندوق.

 

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،  إلى أن الوزير وجه بتنويع وتعظيم مصادر تمويل الصندوق.

txt

الصحة: فحص 11 مليوناً و655 ألف مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

txt

لا خطر على الصحة من تناول الحلويات.. طبيبة تكشف مفاجأة

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، والأسس والضوابط المنظمة لعمل الصندوق، كما استعرض الاجتماع مستجدات إنشاء هيئة موازنية، ضمن الجهاز الإداري للدولة، وإنشاء وحدة حسابية للصندوق، بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق، ودعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان استدامتها في حالات الكوارث والطوارىء الطبية والأزمات والجوائح الصحية .

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للصندوق وأعمال لجنة تنمية موارده ونظم وضوابط التحصيل، وكذلك مناقشة لائحة الموارد البشرية ومعاملتهم المالية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مهام الصندوق ستتضمن  المساهمة في علاج الأمراض الوراثية والنادرة، بالإضافة إلى دعم القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

الجريدة الورقية