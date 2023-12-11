لا خطر على الصحة من تناول الحلويات.. طبيبة تكشف مفاجأة

أثبت العلماء أن محبي الحلويات لا يمرضون في كثير من الأحيان أكثر من أولئك الذين يتحكمون بصرامة في استهلاكهم للسكر أو تخلوا عنه تماما.

وقالت أخصائية التغذية ماري ميرفي في هذا الصدد: "لقد عانى الأشخاص الذين يتناولون الحلويات مرة واحدة على الأقل في اليوم من زيادة الوزن وأمراض القلب والأمراض المزمنة في كثير من الأحيان أكثر من الأشخاص الذين دللون أنفسهم مرة واحدة في الأسبوع أو أقل في كثير من الأحيان" وشارك 5000 شخص في الدراسة.

ساعدت دراسة استقصائية أولية في إثبات أن 96٪ من المتطوعين تناولوا الحلويات بطريقة أو بأخرى، ومن خلال تكوين حجم استهلاك الحلويات من قبل أشخاص مختلفين مع بياناتهم الطبية، فوجئ المؤلفون بملاحظة أنه كان هناك حتى هؤلاء الأشخاص في المجموعة الأمنية الذين تناولوا الحلويات بكميات كبيرة.

واتضح أن صحة النساء والرجال لا تعتمد بشكل مباشر على تواتر استهلاك الحلويات، وهذا لم يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يتضح من العديد من التحليلات والاختبارات.

لا توجد صلة بين سوء الصحة واستهلاك الحلويات ولخص ميرفي، الذي قاد الدراسة، أن صحة النساء والرجال لا تعتمد بشكل مباشر على عدد المرات التي يستهلكون فيها الحلويات.

في الوقت نفسه، يؤكد أخصائي التغذية أن هذا لا يعني أنه يمكنك تناول الحلويات بكميات غير محدودة، ويعتمد الكثير على كيفية استخدام الناس للحلويات عالية الجودة كلما زادت المكونات الاصطناعية التي تحتوي عليها، زادت احتمالية الضرر.