الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعبو الأهلي يهنئون تاو وكهربا بعد الفوز بجائزتي الأفضل

كهربا وبيرسي تاو
كهربا وبيرسي تاو

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تهنئة بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا، بعد حصولهما على جائزتين من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في مدينة مراكش المغربية.

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جوائز كاف.. محمود كهربا أفضل هدف لعام 2023

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جوائز كاف.. بيرسي تاو أحسن لاعب محلي في أفريقيا

وكان بيرسي تاو قد حصل على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023، بينما نال محمود كهربا جائزة أفضل هدف، الذي سجله في شباك الهلال السوداني بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا عن النسخة الماضية.

وكان طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، قد حضر حفل «كاف» بالمغرب، وتسلم الجوائز التي حصل عليها الأهلي، حيث حصد جائزة النادي الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2023.

كما تسلم قنديل جائزتي بيرسي تاو ومحمود كهربا اللذين يوجدان حاليًّا مع بعثة الأهلي في المملكة العربية السعودية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

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