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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوائز كاف.. محمود كهربا أفضل هدف لعام 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

حصل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل هدف لعام 2023، الممنوحة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكان محمود كهربا قد سجل هدفه الأفضل في شباك الهلال السوداني في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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جوائز كاف.. محمود كهربا أفضل هدف لعام 2023

وساهم كهربا في تتويجات الأهلي بالبطولات في الموسم الماضي والتي كان أبرزها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري والصعود  لى كاس العالم للأندية.

حصل اللاعب لامين كامارا على جائزة أفضل لاعب شاب في قارة إفريقيا خلال حفل الكاف.

بينما حصل الأهلي على أفضل نادي في قارة إفريقيا، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي، بعد الفوز على نظيره الوداد المغربي في المباراة النهائية.

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