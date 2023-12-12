الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وفد الجهاز الفني للأهلي يحضر مواجهة الاتحاد وأوكلاند سيتي في مونديال الأندية

الجهاز الفني في الأهلي
الجهاز الفني في الأهلي

كلف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفدًا من الجهاز الفني للفريق بحضور مواجهة اتحاد جدة السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية.

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وسيحضر وفد الجهاز الفني للأهلي لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند من ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وسيقوم مارسيل كولر وباقي أفراد الجهاز الفني ولاعبو الفريق بمشاهدة المباراة بصالة الاجتماعات بفندق الإقامة، حيث سيواجه الأهلي الفائز من الفريقين.

ووصلت بعثة الأهلي إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الإثنين، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويخوض الأهلي أول مران له بجدة في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية (الخامسة بتوقيت القاهرة)، على ملعب التدريب ٣ في مدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 يوم الجمعة المقبل.

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