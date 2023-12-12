كولر للاعبي الأهلي قبل السفر "كله تحت التقييم"

كشف الإعلامي محمد شبانة كواليس الجلسة الأخيرة للجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مع اللاعبين قبل السفر أمس إلى السعودية.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر أبلغ لاعبيه بأن الجميع تحت التقييم حتى نهاية شهر ديسمبر وأن من يظن أنه حجز مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق فهو مخطئ.

وأضاف إلى أن هناك بعض اللاعبين يعانون من حالة اللامبالاة وهو ما لن يتم السماح به خلال الفترة المقبلة.

وأكمل شبانة أن خالد بيبو مدير أيضا أكد للاعبين أنه سيتم خصم ٢٠٠ ألف جنيه من مستحقاتهم بسبب سوء الأداء خلال الفترة الماضية مؤكدا لهم أن هذه العقوبات تعد قليلة جدا مقارنة بعقودهم الكبيرة .

مهددا بمضاعفة العقوبات وتغليظ اللائحة إذا لم يعد الفريق إلى مساره الصحيح .