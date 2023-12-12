بادجي جديد مرشح للإنضمام إلى الأهلي في الشتوية

دخل مهاجم جديد دائرة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق الأحمر خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر " والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن المهاجم السنغالي بابي بادجي صاحب ال٢٤ عام لاعب نادي المغرب التطواني المغربي تم ترشيحه إلى كولر المدير الفني للفريق.

وأضاف شبانة: " بناء عليه تم تكليف محللي الأداء بالفريق بتقييم اللاعب وتقديم تقرير فني شامل قبل الدخول في مفاوضات رسميه مع اللاعب وناديه ".

كولر للاعبيه قبل السفر "كله تحت التقييم"

كشف الإعلامي محمد شبانة كواليس الجلسة الأخيرة للجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مع اللاعبين قبل السفر أمس إلى السعودية.

وقال شبانة أن كولر أبلغ لاعبيه بأن الجميع تحت التقييم حتى نهاية شهر ديسمبر وأن من يظن أنه حجز مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق فهو مخطئ، مضيفا إلى أن هناك بعض اللاعبين يعانون من حالة اللامبالاة وهو ما لن يتم السماح به خلال الفترة المقبلة.

وأكمل شبانة أن خالد بيبو مدير أيضا أكد للاعبين أنه سيتم خصم ٢٠٠ ألف جنيه من مستحقاتهم بسبب سوء الأداء خلال الفترة الماضية مؤكدا لهم أن هذه العقوبات تعد قليلة جدا مقارنة بعقودهم الكبيرة، مهددا بمضاعفة العقوبات وتغليظ اللائحة إذا لم يعد الفريق إلى مساره الصحيح.