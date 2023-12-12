حارس الألومنيوم على رادار الزمالك

لفت باشا محمد باشا حارس مرمى فريق الألومنيوم و منتخب مصر الأولمبي أنظار واهتمام العديد من كبار الأندية في الدوري المصري الممتاز.

وعلمت بوابة الوفد الالكترونية، أن باشا محمد يدخل حسابات الثنائي الزمالك وطلائع الجيش خلال فترة الميركاتو الشتوي القادم.

حيث أن محمد عبدالمنصف مدرب حراس نادي الزمالك تحدث مع سيد سويركي مدرب منتخب مصرالأولمبى عن أداء اللاعب مع الفراعنه الصغار حيث تألق مع منتخب مصر الأولمبي وينوي الزمالك ضمه حال فك القيد بالميركاتو الشتوي.

كما يهتم طلائع الجيش بالحارس باشا محمد باشا ودخل حسابات الفريق بشكل أقوى للحصول على الصفقة في الميركاتو الشتوي، حيث يكثف اللواء علاء السعدني مدير الكرة بنادي طلائع الجيش مفاوضاتة للحصول على خدمات الحارس في الميركاتو الشتوي.

وسبق انضم باشا محمد لمعسكر منتخب الفراعنة الأخير لودية روسيا استعدادا لأولمبياد باريس 2024 وتأهل منتخب مصر مع نظيره المغربي إلي الأولمبياد.