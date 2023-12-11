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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مران استشفائي للزمالك استعدادا المصري في الدوري

مران الزمالك
مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة ساجرادا الأنجولي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري المصري.

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وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات استشفائية فقط دون المشاركة في الفقرة الفنية خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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