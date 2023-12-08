فيتور بيريرا: الحكام يقدمون مستوى جيد في الدوري المصري ولا توجد مشكلة في المستحقات

كشف البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأخطاء التحكيمية قليلة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "انا أركز جيدًا في المباريات، واعلم أنه ينبغي على الحكام إدارة المباريات بشكل أكثر، ولكن الأزمة في وجود زيادة كبيرة في الحكام في كل فئة، وتحدثت حول هذه النقطة، لكن في الفئة الاولى لدينا 35 حكم يريدون أن يديروا المباريات، ولدينا 52 مساعد يريدون أن يكونوا 80 حكما، وهناك 36 حكم معهم رخصة الفار وهو رقم كبير طبقا للفئة الأولى وليس لدينا مباريات كافية ولا يمكننا اختراع مباريات".

وأضاف: "الحكام في مصر خصوصا في دوري نايل يقدمون مستوى جيد، ولدينا اكثر من 70 مباراة وهناك خطأين أو ثلاثة وهذا شئ رائع، وفي العديد من الدول لا يوجد مثل هذه الارقام، والمنظومة ستتطور ويتم ضبطها، ونحن نتعلم كثيرًا بشكل مستمر داخل اللجنة، وهناك اشخاص تريد ان تتعلم وتحسن من انفسها وتتطور من طريقتها ولدينا مرونة وذهن منفتح على التعلم".

وواصل: "لو بقى نفس العدد من المباريات في المواسم المقبلة، ولو كنا نبحث عن الجودة فيجب علينا ان نقلل عدد الحكام في الفئات".

وواصل: "في كل نادٍ هناك عدد محدد من اللاعبين 30 لاعبا كحد اقصى، وكم عدد حراس المرمى، وكل لاعب يشارك في 30 مباراة مثلا، ولكن الحكم يدير 15 مباراة كمتوسط في الموسم، نحن نريد الجودة والتميز، وأن نختار الأفضل فقط للتواجد، ولابد أن يكون متوسط إدارة الحكام المباريات ما بين 10 إلى 18 مباراة ويجب أن يكون هناك توازن في ذلك".

وأكمل: "لدينا الفئة الأولى والثانية والثالثة في التحكيم، وكل فئة تحكم في الدرجة المخصصة لها مثل الأندية التي تلعب في دوري نايل لا تلعب في المحترفين والعكس صحيح، نفس الأمر بالنسبة للحكام، منظومة الحكام متوافقة مع منظومة الكرة المصرية".

وأكد: "بالنسبة لمستحقات حكام دوري نايل، فأن المستحقات جاهزة، نحن نرسل للإدارة كافة الأوراق بصفة مستمرة، والمستحقات يتم تسديدها بشكل شهري، وحسب علمي الأمور تسير وفقا لهذا السياق، وهذه المعلومات تلقيتها بشكل رسمي، ولم أتلقى أي شكاوي من الحكام، واذا ارادوا الحديث مع الاعلام بدلا من الحديث معي بشأن المستحقات فهذا اختيارهم".

وأكمل: "أنا مسؤول عن لجنة الحكام بالكامل، وعن تعيين الحكام للدوري المصري ودوري المحترفين أ، وهناك معيار مستخدم بشكل واضح في التعيين أولهم التدوير بين الحكام، ولن يقوم حكم واحد بإدارة خمس مباريات لفريق واحد، وهناك تقييم واضح لذلك، والمبدأ الأخر هو منح الجميع فرص متساوية للمشاركة، لأننا نريد إعداد مجموعة واعدة للمستقبل في كل الدرجات".

وتابع: "انهينا الجولة الثامنة من الدوري، ما عدا بعض المباريات المؤجلة بسبب ارتباطات الأندية في افريقيا، وبالتالي لدينا أكثر من 70 مباراة لعبت حتى الآن، وكان هناك خطأ واحد فقط في احتساب ركلات الجزاء، وخطأ في إشهار بطاقة حمراء وكانت تسحق صفراء فقط، والجميع سعداء داخل اللجنة بأداء الحكام حتى الآن، وسعداء بالتطور في اداء الحكام والمساعدين وحكام الفار في دوري نايل".

وزاد: "احترام أراء الجميع، ولكن بالنسبة لي أنا وزملائي في لجنة الحكام، فأننا نعلم ما نخطط له في المستقبل، ونأخذ الخطوات المطلوبة، والنتائج سوف تتحدث عن نفسها في نهاية البطولة، وعلى من ينتقد أن يستمر في انتقاده، الكل له الحرية كاملة، ونعرف ما نريده، وأنا لدي خبرة كبيرة في مجال التحكيم".

وواصل: "نحن نركز في عملنا، هناك انتقادات إيجابية ونتعلم منها جيدًا لأنهم يريدون مساعدتنا وهي من شخصيات أمينة في نقدها، ولكن هناك نقد سلبي لأنهم لا يعرفون قواعد اللعبة وما هو بروتوكول الفار، ولا يعرفون أي شئ، فهل يتم انتقادي لأنني أجنبي، أم ينتقدوني أنني إذا نجحت سأخلق مشكلات لآخرين، وأنا هنا اعمل لصالح كرة القدم المصرية، ولم يحدث مطلقًا أنني تلقيت اتصالات من مسئولي الأندية بشأن أي أمور تحكيمية".

وأضاف: "عندما تعاقدت مع اتحاد الكرة المصري اتفقت مع جمال علام رئيس الجبلاية، هو أنني مسئول وحر تماما في اختيار ما أريد، واتخاذ أي قرارات تخص التحكيم في مصر، وأنا أقوم بالرد على كل الخطابات التي تصل للجنة الحكام، ولا أتحدث تليفونيًا أو بشكل شخصي مع أي نادٍ، فقط نقوم بالرد على الخطابات أو عبر البريد الالكتروني".

واتم: "كل التعيينات في دوري نايل ودوري المحترفين، أنا المسؤول الأول والوحيد عنها، أما الدرجتين الثانية والثالثة، فأنا لدي 3 زملاء أخرين هم المسئولين عن هذه التعيينات ويتم تحديد الفئات وهم من يقومون بإسناد المباريات للحكام في هذه الدرجات".