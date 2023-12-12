متصفح Arc متوفر على نظام التشغيل Windows

Arc، متصفح الإنترنت السابق لنظام Mac فقط من The Browser Company، قادم إلى Windows. في منشور على X، أعلنت الشركة اليوم أن أول دعوات تجريبية لنظام التشغيل Windows تصل بالفعل إلى صناديق البريد الوارد. يأتي هذا بعد أشهر من الطلبات من مستخدمي Windows الذين يرغبون في تجربة Arc. مرة أخرى في سبتمبر، قالت الشركة أن لديها بالفعل أكثر من 500000 اشتراك في قائمة انتظار Windows، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد حيث تظل قائمة الانتظار مفتوحة للمستخدمين الجدد الذين يتطلعون إلى التحقق من تجربة Arc.

وفقًا لـ TechCrunch، تخطط شركة The Browser لمواصلة عملية الإعداد على مدار الشهر قبل زيادة نشر الدعوات "بسرعة" في العام الجديد. على الرغم من أن الشركة لم تذكر ما إذا كان إصدار Windows سيحتوي على نفس الميزات المميزة لجهاز Mac، إلا أننا نعرف ميزات مثل Peek (التي تتيح لك معاينة الرابط قبل فتحه في علامة التبويب الخاصة به) و Little Arc (متصفح خفيف الوزن). نافذة مخصصة لعرض شيء ما بسرعة) يتم حاليًا نقلها. نظرًا لأن إصدار Windows لا يزال في مرحلة تجريبية، فقد يلاحظ المستخدمون العديد من الميزات المفقودة ولكن من المحتمل أن تأتي هذه مع التحديثات على طول الطريق.

تصف شركة المتصفح Arc بأنها طريقة أفضل بكثير لاستخدام الإنترنت. الهدف هو توفير تجربة أنظف وأكثر هدوءًا تساعد المستخدمين على تنظيم وقتهم عبر الإنترنت بشكل أفضل. يتمتع Arc بالتأكيد ببعض الميزات التي تميزه عن المتصفحات الأخرى مثل Safari وChrome وMicrosoft Edge.

ومن بين ميزاته الفريدة ميزة تم إطلاقها هذا الربيع والتي تتيح لك تخصيص (أو تخريب) أي موقع ويب. يوجد أيضًا شريط جانبي يحتوي على الإشارات المرجعية وعلامات التبويب الخاصة بك. نحن جميعًا مذنبون بفتح مليون علامة تبويب في وقت واحد، ويساعد Arc على منع الفوضى عن طريق الأرشفة. وهذا يعني أنه سيكون لديك دائمًا مساحة جديدة ومرتبة للعمل منها. لديك أيضًا خيار إنشاء مساحات لتخزين الأبحاث للمشاريع الفردية. وسيتمكن مستخدمو Windows الصبر أخيرًا من تجربته، بمجرد اختيارهم من قائمة الانتظار على أي حال.