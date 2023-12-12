الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

آخر أيام إنتخابات رئاسة الجمهورية

إقبال كبيرعلى لجان بورسعيد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية

 إحتشد مواطنى بورسعيد أمام اللجان والمقرات الإنتخابية فى آخر أيام إنتخابات رئاسة الجمهورية مع بداية فتح باب التصويت.

وشهدت اللجان إقبال ملحوظ ومتزايد للناخبين خاصة فى لجان الوافدين الخمسة ، كما كثفت الأحزاب والهيئات والمصالح الحكومية والمديريات من تواجدها أمام المقرات واللجان بأعداد كبيرة ،  وتواجد المرأة والشباب بأعداد كبيرة بينما شهدت لجان دوائر المناخ والعرب والشرق إقبالا متفاوتا من كبار السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتها بإعتبارها حق دستورى للجميع.

وفرضت الأجهزة الأمنية سيطرتها على مداخل ومخارج اللجان والمقرات لتأمينها وضمان سير العملية الإنتخابية بسهولة ويسر للجميع دون مضايقات أو خروج عن النظام . 

الجريدة الورقية