إقبال كبيرعلى لجان بورسعيد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

آخر أيام إنتخابات رئاسة الجمهورية

إحتشد مواطنى بورسعيد أمام اللجان والمقرات الإنتخابية فى آخر أيام إنتخابات رئاسة الجمهورية مع بداية فتح باب التصويت.

وشهدت اللجان إقبال ملحوظ ومتزايد للناخبين خاصة فى لجان الوافدين الخمسة ، كما كثفت الأحزاب والهيئات والمصالح الحكومية والمديريات من تواجدها أمام المقرات واللجان بأعداد كبيرة ، وتواجد المرأة والشباب بأعداد كبيرة بينما شهدت لجان دوائر المناخ والعرب والشرق إقبالا متفاوتا من كبار السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتها بإعتبارها حق دستورى للجميع.

وفرضت الأجهزة الأمنية سيطرتها على مداخل ومخارج اللجان والمقرات لتأمينها وضمان سير العملية الإنتخابية بسهولة ويسر للجميع دون مضايقات أو خروج عن النظام .