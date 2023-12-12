زحام شديد على لجان اقتراع منطقتي المنيل ومصر القديمة في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية

تشهد لجان منطقتي المنيل ومصر القديمة تزاحم شديد على لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية في اليوم الثالث والاخير لها، حيث توافد المئات من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.



ويرقص المواطنين على الاغاني الوطنية المصرية مع الاهل والاصدقاء حتى الاطفال، مشاركين بكل حب وانتماء في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.



فتحت اليوم في التاسعة صباحا لجان اقتراع منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمه والمنيل للتصويت في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.



وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بدأت منذ يوم الاحد الماضي وتستمر حتى اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.