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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد سعودي: عودة حجازي مكسب لاتحاد جدة.. وبنزيما جاهز لمواجهة أوكلاند سيتي

حجازى
حجازى

أكد عبد الأعلي سكير الناقد الرياضي السعودي أن عودة أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي مكسب فني كبير للفريق في بطولة كأس العالم للأندية وقبل مباراة أوكلاند سيتي.

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وقال عبد الأعلي سكير الناقد الرياضي السعودي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" عودة أحمد حجازي المشاركة من جديد مع فريق اتحاد جدة السعودي أمر جيد خاصة في مباراة أوكلاند سيتي غداً في ضربة البداية ببطولة كأس العالم للأندية".
 

وأضاف:" كريم بنزيما جاهز للمشاركة فى مباراة أوكلاند سيتي غداً في بطولة كأس العالم للأندية في السعودية فيما سيغيب عبد الرازق حمد لله عن المباراة بسبب الإصابة ".

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