مدرب أوكلاند: حظوظنا أقل أمام اتحاد جدة.. ولا نشعر بالإهانة

يرى ألبرت ريير مدرب فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، أن فرص فريقه قليلة أمام اتحاد جدة بالنظر إلى فارق الإمكانيات الفنية والمالية، مشيرًا أنه لا يشعر بالإهانة في ذلك.

ويتقابل أوكلاند سيتي مع اتحاد جدة، في الدور التمهيدي بكأس العالم للأندية، مساء غدا الثلاثاء في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة.

وقال مدرب أوكلاند سيتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة “من دواعي سرورنا اللعب أمام فريق لديه نجوم عالميين، نتطلع قدماً للمواجهة واللعب بفلسفتنا وأسلوبنا”.

وأضاف “نحن لا نشعر بالإهانة بأن حظوظنا هي الأقل، نريد خوض مواجهة الاتحاد بدون تردد أو خوف، نريد إثبات شخصيتنا، لدينا مشجعين ومشجعات سيحضرون لدعمنا”.

ويشارك اتحاد جدة في مونديال الأندية كممثل عن السعودية مستضيفة البطولة، بصفته حامل لقب الدوري السعودي.