عاجل
الخارجية: شراكة راسخة بين مصر والأمم المتحدة لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين محمد الكردي منسق عام الجيزة بحملة عبد السند يمامة: إقبال المواطنين يحمل دلالات إيجابية سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية وتجهز على جنديين إسرائيليين من المسافة صفر
الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب كثافة التصويت في الانتخابات الرئاسية

سيدات يدلين بأصواتهن
سيدات يدلين بأصواتهن في الانتخابات

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنه في معرض تعليقه على كثافة التصويت التي تشهدها الانتخابات الرئاسية 2024 أن هناك حالة من حالة الزخم الكبيرة شهدتها عملية التصويت خلال اليومين الأول والثاني متوقعا أن يكون اليوم الثالث يكون الأعلى.

ولفت إلى أنه من الملاحظ أن هناك شرائح متنوعة وكبيرة من المجتمع المصري شاركت في الانتخابات وهذا له دلالاته من حيث الأهمية فهو بمثابة تصويت للمستقبل والاستقرار السياسي والأمني ولجملة ما تحقق في السنوات الماضية.

txt

غلق لجان الانتخابات بعد انتهاء التصويت في اليوم الثاني بالفيوم

txt

سكرتير مساعد البحيرة يتفقد لجان الانتخابات بمركزي إدكو ورشيد

 وأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج" كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إن أنماط التصويت في كل العالم يرتبط بالأوضاع الداخلية لكن في النموذج الانتخابي المصري هذه المرة كنمط تصويت كان في في طليعتها الأوضاع والتحديات الإقليمية وأزمة غزة والحفاظ على سيناء والمخاطر المحيطة بالدولة المصرية إقليميا ودوليا ثم الأوضاع الداخلية سواء الاقتصاد أو لفة المعيشة أو البطالة والخدمات لكن الانتخابات المصرية في نمط التصويت شملت أسبابا بالإضافة للحفاظ على مقدرات الدولة الوطنية والحاجة من المواطنين للشعور بالأمن والاستقرار.

 وتابع: "هناك ملفات رئيسية أمام الرئيس القادم تخص الملف الاقتصادي تشمل كلفة المعيشة والأوضاع الاقتصادية والمجتمع الداخلي"، موضحًا أن الإعلام لعب دروا هاما في توعية المواطنين ولم يعد الوعي قاصرا على الطبقات النخبوية بل شمل طبقات أوسع وهناك أنماط تصويتية جديدة حيث انتهت ظاهرة المقاطعة والأصوات العائمة والمرتبكة وأصبح هناك وعي كبير لدى المجتمع المصري.

 

مواد متعلقة

غلق أبواب التصويت بلجان الهرم والعمرانية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

لميس الحديدي: الإقبال على الانتخابات الرئاسية غير متوقع ويتجاوز نسب اقتراع 2012

شرطية بمديرية أمن الوادي الجديد تقوم بفعل إنساني بإحدى لجان الانتخابات بالداخلة

رئيس اللجنة العامة بالحسينية يتفقد غلق اللجان وحسن سير الانتخابات

قرى مركز الداخلة في الانتخابات الرئاسية تشهد حشودًا كبيرة وطوابير طويلة

تامر أمين: الشعب المصري قدم ملحمة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

شقيق شيخ الأزهر وأبناء الساحة يشاركون فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بالأقصر

رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بشمال سيناء فى تانى أيام الانتخابات

الجريدة الورقية