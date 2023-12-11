غلق لجان الانتخابات بعد انتهاء التصويت في اليوم الثاني بالفيوم

أغلقت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء بعد انتهاء أعمال التصويت في الانتخابات الرئاسية، في ثاني أيام العملية الانتخابية.

وشهد اليوم الثاني حضورا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك بجميع اللجان الفرعية بقرى ومراكز المحافظة.

محافظ الفيوم يتابع إنتهاء التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فى التاسعة من مساء اليوم الإثنين، أعمال إنتهاء اليوم الثاني من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، كما تأكد من غلق كافة اللجان الفرعية بمختلف قري ومراكز المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، على أن تواصل كافة اللجان عملها إعتباراً من الساعة التاسعة من صباح الغد وحتى التاسعة مساءً، في ثالث أيام العملية الانتخابية واليوم الأخير للتصويت.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمخندس حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد محافظ الفيوم، بحجم الإقبال من الناخبين على اللجان الانتخابية فى اليومين الأول والثاني، معرباً عن شكره وتقديره لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية خلال اليوم الأخير غدا الثلاثاء، والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ، على أهمية الاتصال المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهاً الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، وتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم خلال أعمال التصويت غدا الثلاثاء، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم تخصيص الخط الساخن (114) لتلقى أية شكاوى، بجانب أرقام الأزمات والطوارئ بديوان عام محافظة الفيوم 0842168041و 0842168042و0842168043، لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار عمليات تصويت المواطنين في سهولة ويسر. الجدير بالذكر، أن محافظة الفيوم تشمل عدد 10 دوائر انتخابية، وتم تجهيز 283 مقرا انتخابيا بها، تضم 323 لجنة فرعية، بجانب عدد 3 لجان للمغتربين، بواقع لجنتين بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي، بكيمان فارس، بمدينة الفيوم، ولجنة بمدرسة عاشور الابتدائية بقرية الجمهورية، بمركز طامية.