سكرتير مساعد البحيرة يتفقد لجان الانتخابات بمركزي إدكو ورشيد

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بجولة ميدانية بمركز ادكو تفقد خلالها لجنة نادي المعلمين ولجنة معهد بنين إدكو الأزهري و لجان مدرستي زيتون الرسمية لغات و المعدية.

وتفقد لجنة الساحل بقرية البوصيلي برشيد.قبل دقائق من إغلاق اللجان في التاسعة مساءا

وأشاد السكرتير العام المساعد، بوعي المواطنين والاقبال المتزايد وحرصهم علي المشاركة الإيجابية كواجب وطني وقومي لإبراز الشكل الحضارى لمحافظة البحيرة والعمل على مواصلة مسيرة التنمية والحفاظ على الإستقرار وما تم إنجازه فى العديد من المجالات.

شهدت جميع اللجان رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات والتى تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم اماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها