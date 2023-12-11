كارثة صحية تستمر لـ18 شهر.. تأثير خطير لفيروس كورونا على الرئتين (احذر)

حذرت دراسة فرنسية حديثة من أن فيروس كورونا قد يبقي في رئة المرضى لفترة تصل إلى 18 شهرًا بعد الإصابة.

تأثير فيروس كورونا على الرئتين

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلصت نتائج الدراسة إلى أن استمرار بقاء الفيروس داخل الرئة قد يتسبب في الإصابة بفشل وضعف الجهاز المناعي المسؤول عن حماية الجسم ومحاربة الفيروسات والأمراض التي تهاجمه.

تأثير فيروس كورونا على الرئتين

كما أشارت الدراسة إلى أنه بعد التسبب في العدوى يصعب اكتشاف أي فيروس الجسم مصاب به، حيث أنها تستمر في الجسم بشكل سري، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، الذي يظل كامنًا في بعض الخلايا المناعية وقد ينشط مرة واحدة.

في الوقت نفسه، لاحظ باحثو الدراسة أن استمرار الالتهاب لفترات طويلة في الرئة عند الإصابة بفيروس كورونا، واشبتهوا أن هذا الأمر قد يكون بسبب وجود فيروس علي الجسم.

وحللت الدراسة عينات بيولوجية من نماذج حيوانية أصيبت بالفيروس، وأوضحت النتائج الأولية للدراسة علي وجود فيروسات فى رئة بعض الأشخاص من ستة إلى 18 شهرًا من الإصابة.

وعلى الرغم من أن الفيروس لم يكن قابلاً للإكتشاف في الجهاز التنفسي العلوي أو الدم، إلا أن له آثار في رئة الأشخاص بعد الإصابة.

وفوجء العلماء بالعثور على فيروسات في بعض الخلايا المناعية، خاصة بعد الفترة الطويلة من الإصابة وعندما كانت اختبارات PCR سلبية.