عاجل
الخارجية: شراكة راسخة بين مصر والأمم المتحدة لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين محمد الكردي منسق عام الجيزة بحملة عبد السند يمامة: إقبال المواطنين يحمل دلالات إيجابية سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية وتجهز على جنديين إسرائيليين من المسافة صفر
الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

كارثة صحية تستمر لـ18 شهر.. تأثير خطير لفيروس كورونا على الرئتين (احذر)

تأثير فيروس كورونا
تأثير فيروس كورونا على الرئتين

حذرت دراسة فرنسية حديثة من أن فيروس كورونا قد يبقي في رئة المرضى لفترة تصل إلى 18 شهرًا بعد الإصابة.

txt

الاستنشاق بالماء المالح يمنع تفاقم أعراض كورونا

تأثير فيروس كورونا على الرئتين 

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلصت نتائج الدراسة إلى أن استمرار بقاء الفيروس داخل الرئة قد يتسبب في الإصابة بفشل وضعف الجهاز المناعي المسؤول عن حماية الجسم ومحاربة الفيروسات والأمراض التي تهاجمه.

تأثير فيروس كورونا على الرئتين 

كما أشارت الدراسة إلى أنه بعد التسبب في العدوى يصعب اكتشاف أي فيروس الجسم مصاب به، حيث أنها تستمر في الجسم بشكل سري، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، الذي يظل كامنًا في بعض الخلايا المناعية وقد ينشط مرة واحدة.

في الوقت نفسه، لاحظ باحثو الدراسة أن استمرار الالتهاب لفترات طويلة في الرئة عند الإصابة بفيروس كورونا، واشبتهوا أن هذا الأمر قد يكون بسبب وجود فيروس علي الجسم.

وحللت الدراسة عينات بيولوجية من نماذج حيوانية أصيبت بالفيروس، وأوضحت النتائج الأولية للدراسة علي وجود فيروسات فى رئة بعض الأشخاص من ستة إلى 18 شهرًا من الإصابة.

وعلى الرغم من أن الفيروس لم يكن قابلاً للإكتشاف في الجهاز التنفسي العلوي أو الدم، إلا أن له آثار في رئة الأشخاص بعد الإصابة.

وفوجء العلماء بالعثور على فيروسات في بعض الخلايا المناعية، خاصة بعد الفترة الطويلة من الإصابة وعندما كانت اختبارات PCR سلبية.

مواد متعلقة

انفلونزا ولا كورونا.. تفاصيل الفيروس المنتشر وطرق الوقاية

الاستنشاق بالماء المالح يمنع تفاقم أعراض كورونا

طبيب مناعة يكشف للوفد فروقًا جوهرية بين دور البرد المنتشر ومتحور كورونا الجديد
الجريدة الورقية