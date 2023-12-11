حارس الشمس الصاعد يسرق الأضواء في دوري الناشئين

يواصل سيف إبراهيم الكيلاني حارس مرمي الشمس تحت 16 عاما، تألقه مع فريقه في دوري الناشئين ما جعله يتلقى اتصالات من عدة أندية للحصول على خدماته.

ويرى محمد عبد الغني مدرب الشمس تحت 16 عاما، أن سيف موهوب ويتميز بالجرأة في مواجهة المهاجمين.

وزاد: "سيف دائم التألق في صد ركلات الجزاء وكثيرا ما ساهم في فوز الفريق بركلات الترجيح في المباريات الحاسمة".

من جهته، أعرب سيف الكيلاني، الذي يعتبر كورتوا (حارس مرمى ريال مدريد) مثله الأعلى، عن رغبته في قيادة فريقه للفوز ببطولة الجمهورية.