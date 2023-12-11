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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جاياردو يعلق على مواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي

جاياردو مدرب اتحاد
جاياردو مدرب اتحاد جدة السعودي

علق المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي على مواجهة أوكلاند سيتي، في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودي.

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وأكد جاياردو أن الفريق السعودي مستعد لمواجهة الغد أمام أوكلاند سيتي، وذلك لتحقيق الفوز والصعود للدور المقبل من البطولة.

تصريحات جاياردو

تحدث جاياردو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الغد، حيث قال: "بالتأكيد لدينا حالة من الاستعداد للمواجهة  المرتقبة"

وتابع: "لا نمتلك دافع أكثر من خوض بطولة كأس العالم الأندية، وقمنا بتشخيص المعطيات ولدينا العزيمة والقوة لنكون في التحدي بشكل جيد".

وأتم مدرب اتحاد جدة تصريحاته: "بالطبع لدينا الرغبة، كما أن سقف التوقعات كبير للغاية، يجب علينا خوض مواجهة الغد بكل حماس وقوة فهي حجر الأساس، علينا التركيز في المباراة المقبلة فقط".

الجدير بالذكر أن الفائز من مواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي سيواجه الأهلي المصري في الدور ربع النهائي من البطولة.

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