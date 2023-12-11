أمرت جهات التحقيق بقليوب ، بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر جرعة مخدرات زائدة في منطقة ميت نما، دائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى.

جرعة مخدرات ..تنهي حياة شاب بقليوب |وقرار جديد من جهات التحقيق

وكانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب ، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب على شاطئ ترعة الشرقاوية دائرة المركز، وبه آثار حقن مخدرات، فانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز قليوب، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب عمره 30 عامًا وبه آثار حقن ماكس ، ورجحت الأجهزة الأمنية أن يكون متوفى نتيجة جرعة زائدة.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لفحص الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

مصرع صاحب مصنع تحت عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة

في سياق مسبق، تباشر جهات التحقيق بالقليوبية التحقيقات مع قائد أتوبيس، صدم شخصا بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها والاستعلام عن السيارة ولوحاتها المعدنية.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط قائد أتوبيس بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وتم نقل الجثة للمستشفى، وافاد إخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مالك مصنع بلاستيك – مقيم بدائرة القسم) ، وبها جروح تهتكية بفروة الرأس وإسترواح هوائى بالصدر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

و بالفحص وسؤال شقيقه قررأنه حال سير المتوفـى بسيارته الملاكى بدائرة القسم حدثت مشاجرة بينه وقائد "أوتوبيس" (لا يعلم بياناته) على إثر حدوث إحتكاك بينهم، قام خلالها قائد "الأوتوبيس" بإستقلال الأوتوبيس والإصطدام بشقيقه مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد الأوتوبيس (مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن الأوتوبيس المستخدم (ملكه - بدون لوحات معدنية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.