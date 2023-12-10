الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع صاحب مصنع تحت عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة

بوابة الوفد الإلكترونية

لقى صاحب مصنع حتفه ،  أسفل عجلات أتوبيس فى القليوبية وبالتحديد في منطقة شبرا الخيمة ،  والقى قطاع الامن العام  بالتنسيق مع الأجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية ، القبض علي المتهم وتوالت النيابة التحقيق .

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التحقيق في مصرع سيدة صدمتها سيارة في شبرا الخيمة

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الخال مش والد.. توأم ضحية شبرا الخيمة يروي تفاصيل الغدر بشقيقه

مصرع صاحب مصنع تحت عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة 

كانت البداية بتلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة،  بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مالك مصنع بلاستيك  – مقيم بدائرة القسم) ، وبها جروح تهتكية بفروة الرأس وإسترواح هوائى بالصدر.

و بالفحص وسؤال شقيقه قررأنه حال سير المتوفـى بسيارته الملاكى بدائرة القسم حدثت مشاجرة بينه وقائد "أوتوبيس" (لا يعلم بياناته) على إثر حدوث إحتكاك بينهم، قام خلالها قائد "الأوتوبيس" بإستقلال الأوتوبيس والإصطدام بشقيقه مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد الأوتوبيس (مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن الأوتوبيس المستخدم (ملكه - بدون لوحات معدنية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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