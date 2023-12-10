لقيت تلميذة مصرعها في منطقة التجمع الأول ، في واقعة ماساوية أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي،تم التحفظ علي الجثمان وتوالت النيابة التحقيق .

مصرع تلميذة تحت عجلات أتوبيس مدرستها بالتجمع الأول

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفلة بطريق مصر الأسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة “مى ه س”، 8 سنوات، مصابة بكسور بجسدها وبعمل التحريات تبين أن الطفلة كانت عائدة من مدرستها فى أتوبيس، وبعد نزولها لم ينتبه السائق بمرورها أمام الأتوبيس وتحرك مما تسبب فى سقوطها أسفل عجلات الأتوبيس ودهسها ولقت مصرعها.

وعلى الفور القى القبض على السائق وتم التحفظ على الأتوبيس وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

حبس عامل وسيدة بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج

كما عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد ، المتهم "ه.ش.ج" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الهيروين، وعاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ، كما عاقبت المتهمة "ا.ا.ه" ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامها بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين ، بالاتجار فى الهيروين وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من لفافات الهيروين وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.