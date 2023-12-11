لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024.. انتظام أعمال غرفة عمليات القومي للإعاقة في يومها الثاني

بدأت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للإعاقة أعمالها في اليوم الثاني من متابعة سير تصويت ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل، والتي بدأت أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر، ومن المقرر أن تستمر حتى غدًا الثلاثاء 12 ديسمبر.

غرفة عمليات القومي للإعاقة تتابع توافر كافة التيسيرات المخصصة لذوي الهمم

وقال المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي لذوي الإعاقة، أن أعمال الغرفة ومع الساعات الاولى من عملية الاقتراع في اليوم الثاني من تصويت الأشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 تتابع توافر كافة التيسيرات المخصصة لذوي الإعاقة للمشاركة.

وتابع المستشار عمرو جاب الله قائلا: الغرفة تعمل خلال عملها في تلقي استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال خدمة الفيديو كول، وقام المجلس بتوفير مترجمين للإشارة للتواصل معهم والرد على استفساراتهم، هذا بجانب المتابعة من خلال المتابعين للمجلس على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 150 متابع من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلقي التقارير المتعلقة بمشاركتهم ومدى توفير سبل الاتاحة المقررة لهم.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المجلس القومي لذوي الإعاقة، خصصت الرقم المختصر 16736 لتلقى استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الخاصة بالعملية الانتخابية والاستعلام عن مقار اللجان أو أي إشكالية تواجههم، كذلك تم تخصيص عدد من الأرقام لتلقي كافة الاستفسارات عليها وهي 01557164448 والرقم 01117170882 وكذلك الرقم 01027495010 بالإضافة إلى الرقم 01272819928 كما تتواصل الغرفة بالمتابعة والتنسيق وبشكل لحظي مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإبلاغهم بأي إشكاليات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت.