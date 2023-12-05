مجانًا.. القومي للإعاقة يعلن إجراءات تيسيرية لذوي الهمم حتى نهاية ديسمبر

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، أعلن المجلس القومي للإعاقة، عن التعاون مع وزارة الداخلية في عدد من الإجراءات التيسيرية الجديدة لذوي الهمم، التي يتم تنفيذها اعتبارًا من بداية ديسمبر الجاري بالمجان وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتتضمن هذه الإجراءات استخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر لذوي الإعاقة لمدة شهر، إلى جانب فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة وصرف الأدوية اللازمة لهم "حال الاحتياج لها" لمدة أسبوع من الساعة 5 وحتى الساعة 8 مساءً.

بروتوكول التعاون بين القومي للإعاقة ووزارة الداخلية

وبدورها، صرحت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل على التعاون الدائم والمستمر مع وزارة الداخلية في في اتخاذ العديد من الإجراءات التيسيرية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي يتم إطلاقها تزامنًا مع الأيام العالمية المخصصة للإحتفال بهم وبكافة فئاتهم المتنوعة لاسيما اليوم العالمي لذوي الإعاقة المُحدد في 3 ديسمبر من كل عام وفق الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تفعيل الدور المجتمعي والإنساني من قبل وزارة الداخلية تجاه ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم والتيسير عليهم.

وأكدتالمشرف العام على المجلس، أن ذلك يُعد إلتزامًا من الوزارات المعنية ومؤسسات الدولة بتطبيق قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، لافتة أن وزارة الداخلية تقدم مثل هذه الخدمات المختلفة على مدار العام، ولكن تقوم بإتاحتها بشكل مجاني لهم في الأيام الدولية التي يتم الإحتفال بهم خلالها.

وأشارت أن ذلك يأتي وفق بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، بهدف حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتسهيل تقديم الخدمات الشُرطية لهم، مشيدة بجهود وزارة الداخلية تجاه ذوي الإعاقة ودورها في دمجهم في جميع المناسبات والاحتفالات التي تنظمها، ومشاركتهم أحلامهم وآمالهم.