أوقاف أسيوط: افتتاح 78 مسجدًا وعقد 8932 مقرأة وتوزيع 27 طن لحوم

حققت مديرية أوقاف أسيوط خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله، والبر وخدمة المجتمع.

أوضحت أوقاف أسيوط، أنها جاءت على النحو التالي:

أولا: الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية:

سيرت مديرية أوقاف أسيوط عدد ( 9863 ) قافلة دعوية بمراكز المحافظة وبيانها كالتالي :

تم تسيير عدد ( 8 ) قوافل داخليه ضمن خطة وزارة الأوقاف بمراكز المحافظة

تم تسيير عدد ( 2 ) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف إلى منطقتي مركز أبنوب ومركز أبو تيج خلال شهري أغسطس وأكتوبر 2023م.

• تم عقد عدد ( 60 ) قافلة دعوية بمراكز الشباب.

• تم عقد عدد ( 55 ) قافلة بقصور الثقافة

• تم عقد عدد ( 100 ) قافلة بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة

• تم عقد عدد ( 9636 ) قافلة بالمساجد قام بأدائها السادة الأئمة

2. الأسابيع الدعوية والثقافية :

• تم تنفيذ عدد ( 35 ) أسبوعًا ثقافيًّا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بمراكز المحافظة.

3. مجالس الإقراء والندوات العلمية :

• تم تنفيذ عدد ( 360 ) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى المحافظة

4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :

• عدد ( 88 ) مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر وأمناء الفتوى بدار الإفتاء والأئمة المتميزين، على مستوى المحافظة.

5. المنبر الثابت :

• تم تنفيذ عدد ( 1804 ) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد ( 41 ) مسجد على مستوى المحافظة.

6. الدروس المنهجية :

تم تنفيذ عدد ( 2728 ) درس منهجي، على النحو التالي :

• عدد ( 2728 ) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة، وذلك بعدد ( 62 ) مسجد على مستوى المحافظة.

• عدد ( 88 ) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات، وذلك بعدد ( 2 ) مسجدًا على مستوى المحافظة.

7. مجالس مساجد الأعلام الدينية :

• تم تنفيذ عدد ( 15 ) ندوة علمية بمساجد الأعلام: ( مسجد السيوطي ) "رحمه الله" بأسيوط.

8. البرنامج الصيفي :

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد ( 1212 ) مسجد على مستوى المحافظة، بواقع ( 3 ) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد.

9. الندوات المشتركة مع الإعلام :

• تم تنفيذ عدد ( 2 ) ندوة بالمركز الإعلامي بأسيوط

10. المبادرات :

• تم عقد عدد ( 168 ) ندوة ضمن حملة التعريف بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) "محمد نبينا".

• تم عقد عدد ( 168 ) ندوة ضمن حملة مبادرة "حق الوطن".

ثانيًا: المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية:

• مقارئ الأئمة : وعددها ( 31 ) مقرأة، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 1364 ) مقرأة على مستوى المحافظة.

• مقارئ الأعضاء : وعددها ( 24 ) مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 1056 ) مقرأة على مستوى المحافظة.

• مقارئ الجمهور : وعددها ( 147 ) مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد عدد ( 6468 ) مقرأة على مستوى المحافظة.

• المقارئ النموذجية : وعددها ( 1 ) مقرأة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 44 ) مقرأة على مستوى المحافظة.

2. مكاتب التحفيظ :

• مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها ( 3 )، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت.

• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها ( 8 )، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص

عصرًا عدا الجمعة والسبت.

3. المسابقات القرآنية :

• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة.

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية.

• بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية.

• بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية.

• الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية.

ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف

1. التدريب والتثقيف

• تم عقد عدد ( 5 ) دورات تدريبية لعدد ( 500 ) إمام في فقه الصيام بواقع ( 100 ) إمام في الدورة الواحدة وذلك خلال الفترة من 4/ 3 حتى 8 /3 /2023 م.

• تم عقد عدد ( 5 ) دورات تدريبية لعدد ( 200 ) إمام بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة في الفترة من 14/8/2023 حتى 26 /8/ 2023 م.

• تم تنفيذ عدد ( 100 ) جلسة دوار بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة خلال عام 2023 م ضمن مشروع قرى حياة كريمة بالمحافظة.

• تم عقد الدورة التدريبية الأولى للعمال الجدد لعدد ( 30 ) عاملًا خلال الفترة من 6/ 8 حتى 8/ 8/ 2023م بمقر المركز الثقافي الإسلامي بأسيوط.

• تم عقد الدورة التدريبية الثانية للعمال الجدد لعدد ( 4 ) عامل خلال الفترة من 17/ 9 حتى 19/ 9/ 2023م بمقر المركز الثقافي الإسلامي بأسيوط.

• تم تنفيذ عدد ( 4 ) لقاءات للسادة الأئمة و الواعظات بحضور عدد ( 1200 ) إمام ضمن برنامج البناء الثقافي للسادة الأئمة و الواعظات.

رابعًا: في مجال عمارة المساجد

• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت خلال هذا العام الحالي ( 78 ) مسجدًا، منها ( 69 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومنها ( 9 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

• حصول ( 4 ) مساجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ ).

• تم فرش ( 131 ) مسجدًا، بكمية فرش بلغت ( 27537 ) مترًا من السجاد ( المحراب ) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية

خامسًا : في مجال البر وخدمة المجتمع

تم صرف نحو من مبلغ ( 654200 ) جنيه في مجال القرض الحسن لعدد ( 51 ) موظفًا على النحو التالي :

• تم صرف مبلغ ( 200 ) ألف جنيه خلال الفترة من 1/ 10/ 2023م حتى تاريخه لعدد ( 20 ) موظفًا ضمن القرض الحسن.

• تم صرف مبلغ ( 425 ) ألف جنيه خلال الفترة من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه لعدد ( 35 ) موظفًا ضمن القرض الحسن.

• توزيع ( 27 ) طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.

• توزيع ( 110 ) ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.