هرمون خطير يسبب قصور الشريان التاجي

تتبع العلماء النمساويون العلاقة بين تركيز الببتيد الناتريوتريك والوفيات، حيث وجد علماء من معهد فورارلبرغ لأبحاث وعلاج الأوعية الدموية (VIVIT) في فيلدكيرش (النمسا) أن هرمون proBNP الذي يتم إنتاجه في المرضى الذين يعانون من مرض السكري أو قصور الشريان التاجي هو أيضًا مؤشر على خطر الوفاة، وأفاد الخبراء بذلك في المؤتمر الأوروبي لأمراض القلب الذي عقد في برشلونة.

والببتيد الناتريوتريك (proBNP) هو موسع للأوعية الدموية وبالتالي يتم إطلاقه بواسطة أنسجة عضلة القلب التالفة للحماية، ويحدث هذا عادة مع قصور الشريان التاجي.

وقد وجد العلماء النمساويون أنه كلما زاد تركيز هذا الهرمون في دم المريض، زاد خطر الوفاة.

وسيتعين على الباحثين معرفة ما إذا كان خفض مستويات الببتيد الناتريوتريك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض معدل الوفيات ويؤدي إلى علاج جديد لأمراض القلب والأوعية الدموية.