نجح فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة مريضة تعاني من ضيق شديد متكلس داخل دعامة الشريان التاجي وفشل محاولة فتحها بالبالونات العادية وبالونات مقاومة الضغط.

يأتي ذلك في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على الاستمرار في تطوير وتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطنين والمقيمين وذلك بما يتماشى مع المعايير الصحية الدولية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عصام عبدالله، مدير المستشفى.

وقام الفريق الطبي باستخدام أحدث التقنيات التي يتم الاستعانة بها لأول مرة بالصعيد، وذلك عن طريق علاج تكلس الشرايين التاجية المعقد وضيق الدعامات نتيجة تكلس الشرايين بتقنية البالونة التصادمية

IVL (SHOCKWAVE)، والتي تعد من أحدث الأساليب المتبعة عالميًا لعلاج تلك الحالات، كما تم أيضًا استخدام جهاز تصوير الشريان IVUS من الداخل، وتم فتح الشريان ومعالجة الضيق بالبالون الدوائي وتماثلت المريضة للشفاء.

يشرف على الفريق الطبي الدكتور عمرو يوسف، رئيس قسم القلب، والدكتور محمد عبدالغني كريم، المشرف على قسطرة القلب، ويتكون أعضاء الفريق من الدكتور طارق عبدالحميد، أستاذ مساعد قسطرة القلب، والدكتور علي تهامي، مدرس قسطرة القلب، والدكتور محمد عثمان، مدرس قسطرة القلب، والدكتورة مريم بادي، نائب القلب، ومن فريق التمريض الأستاذ محمد طلعت والأستاذ حسين علي، والأستاذ أحمد سلامة، فني أشعة.

مستشفيات جامعة أسيوط تنقذ مريضة تعاني ضيق متكلس داخل دعامة الشريان التاجي