في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.. وفد من تعليم الأقصر يدلون بأصواتهم

توجه صباح اليوم مجموعة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، للمقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربيه والتعليم بالاقصر.

وشهدت المشاركة اليوم ظهوراً واضحاً وحضوراً فاعلاً للمرأة، حيث خرجت للتصويت الكثير من الموظفات العاملات بمديرية التربية والتعليم، وقال خالد في هذا السياق "إن هذا ما عهدناه من المرأة المصرية، الإيجابية والتفاعل المرثر مع قضايا المجتمع".

جاء ذلك بحضور صفوت جارح وكيل المديري، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية تنطلق قد بدأت من أمس الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً فى القاهرة وكافة المحافظات، ليكون يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2023 هو آخر أيام التصويت، فى اللجان الفرعية الموزعة فى مراكز الشباب والمدارس، والوحدات الصحية، تحت إشراف قضائى كامل، وفى حضور 14 منظمة دولية خاصة بمتابعة الانتخابات.