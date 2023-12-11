الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها مقابل الدولار

شهدت أسعار الليرة التركية، تراجعًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين 11 ديسمبر2023، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق لتسجل 29 ليرة لكل دولار.

وهبطت الليرة 35 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.

وبعد تبني سياسات غير تقليدية على مدار سنوات، عدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهجه في يونيو وعين محافظة جديدة للبنك المركزي الذي رفع منذ ذلك الحين أسعار الفائدة من 8.5 بالمئة إلى 40 بالمئة.

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري، 33.07 جنيه للشراء، 33.29 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 33.24 جنيه للشراء، 33.33 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو الأوروبي 33.18 جنيه للشراء، 33.40 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 33.01 جنيه للشراء، 33.36 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 33.18 جنيه للشراء، 33.42 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 33.07 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذْ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 33.20 جنيه للشراء، و 33.32 جنيه للبيع.