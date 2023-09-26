الليرة التركية تسجل مستوى قياسيًا أمام الدولار

شهدت أسعار الليرة التركية، تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، ليصل إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار الأمريكي، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، لتصل خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31%.

وأدى دعم الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021 ودفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85% العام الماضي.

تراجع سعر الليرة التركية

وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتبارا من يونيو حزيران، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.

وفقدت الليرة نحو 24% من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.

وقال أربعة مصرفيين اليوم الثلاثاء لرويترز، إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بأكثر من ستة مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى نحو 24 مليار دولار، مواصلا الصعود بعد توقف البنك عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي.

كما زاد إجمالي احتياطياته بنحو أربعة مليارات دولار منذ 22 سبتمبر إلى نحو 125.5 مليار دولار، وفقا لحسابات المصرفيين المستندة إلى المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي.

وشهد صافي الاحتياطيات الدولية أكبر ارتفاع أسبوعي في يوليو بواقع 8.5 مليار دولار.

العملات الأوروبية والآسيوية

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند سعر 32.66 للشراء، و32.87 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 37.57 جنيه للشراء، 37.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 33.77 جنيه للشراء، 34.03 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.79 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.38 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.75 جنيه للشراء، 2.78 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.69 للشراء، 20.80 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.20 جنيه للشراء، 4.22 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية:

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.81 جنيه للشراء، 100.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 81.76 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجل الريال العماني، سعر 80.07 جنيه للشراء، 80.62 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45 جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 43.42 جنيه للشراء، 43.72 جنيه للبيع.