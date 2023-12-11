طلاب مدرسة الراهبات يصطفون بأعلام مصر أمام اللجان الانتخابية بجنوب الأقصر

اصطف عدد كبير من طلاب طالبات مدرسة الراهبات الفرنسيسكان التابعة لإدارة إسنا التعليمية بجنوب محافظة الأقصر، رافعين أعلام مصر أمام اللجان الإنتخابية خلال إدلاء الناخبين بأصواتهم في ثاني أيام إنتخابات الرئاسة 2024، الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر.

كما توافد على لجان الانتخابات بمختلف أرجاء قرى ونجوع مدينة إسنا جنوب المحافظة، عدد كبير من المواطنين، للتأكيد على الواجب الوطنى بالتصويت فى العملية الإنتخابية ودعم الدولة المصرية فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.



يشار إلى أن عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على 175 لجنة فرعية، و4 لجان وافدين.

دائرة قسم الأقصر وتضم 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 25 لجنة، بعدد 181698 ناخب وناخبة، فيما يضم مركز الأقصر 22 لجنة فرعية بعدد 107214 ناخب وناخبة.

ويضم مركز طيبة 8 لجان فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 9 لجان، بإجمالي عدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

فيما يضم مركز أرمنت، 30 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين، بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634ناخب وناخبة، ويضم مركز إسنا بجنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة.



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