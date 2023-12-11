المواطنون يدلون بأصواتهم داخل لجان مدينة نصر بالانتخابات الرئاسية

شارك أعداد كبيرة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بمنطقة مدينة نصر، وذلك بعد فتح أبواب اللجان أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم، تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين جميع المقار ومحيطها من قِبل قوات الأمن.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



