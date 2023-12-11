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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تهديد بالحبس والغرامة..مقاضاة لبلبة لتصويتها في الإنتخابات الرئاسية مرتين| لميس الحديدي تعلق

لبلبة
لبلبة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، إحالة الفنانة لبلبة للتحقيق، بعد إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية مرتين، مرة في الخارج ومرة داخل مصر اليوم، وعلقت الإعلامية لميس الحديدي: "لبلبة ربما لم تكن تعرف أن ما فعلته جريمة انتخابية".

لبلبة 


كشفت لميس الحديدي خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، قائلة: "انتشرت صور للفنانة لبلبة وهي تصوت في الخارج والداخل، صوتت في قنصليتنا في جدة حيث حضرت مهرجان جدة، وأدلت بصوتها اليوم".

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لميس الحديدي تبرر موقف لبلبة من تصويتها مرتين في الإنتخابات الرئاسية

تابعت لميس الحديدي حديثها: "لبلبة ربما لم تكن تعرف أو ليس عندها معلومة أن هذه تعد جريمة انتخابية، إنك تدلي بصوتك مرتين".

أضافت لميس الحديدي معلقه: "اللجنة العليا للانتخابات أصدرت بيانا منذ قليل قالت فيه رصدت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات واقعة تصويت إحدى الناخبات، والتي تبين سابقة تصويتها بالخارج بإحدى السفارات بالدول العربية، مضيفة أنه بالفحص ثبت صحة الواقعة، وأن اللجنة العامة التي أدلت بصوتها فيها اتخذت الإجراءات القانونية وأحالتها لجهة التحقيق".

وطالبت لميس الحديدي بالتحقيق مع القائمين على قاعدة بيانات الانتخابات قائلة: "إذا كانت الهئية قررت التحقيق مع لبلبة المفروض يتم التحقيق مع القائمين على قاعدة بيانات الانتخابات، بحيث إنها لما تدلي بصوتها تجد إنها سبق لها التصويت ولا تتمكن من الإدلاء برأيها".

لبلبة 
لبلبة 
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