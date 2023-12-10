الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الجمعة المقبل .. الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بالسعودية

الأهلي
الأهلي

يستهل النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية ، مساء يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر الجاري ، لحساب منافسات الدور الثاني من البطولة ،على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).
 

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الخطيب يهنئ لاعبي يد الأهلي وجهازهم الفني والإداري بالسوبر

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي بعد المواجهة التي تقام بينهما مساء بعد غد الثلاثاء 12 ديسمبر.

تفاصيل مران الأهلي الأخير ..

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة شباب بلوزداد أول أمس بدوري أبطال إفريقيا تدريبات استشفائية، فيما شارك باقي اللاعبين في وحدات تدريبية متنوعة داخل التتش، كما أدى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل محمود متولي ورضا سليم لاعبا الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش مران الفريق الأحمر ، حيث قام لاعبا الفريق بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وأغلق الأهلي ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد انتهاء مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت أول أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبدأ الفريق تحضيراته لبطولة كأس العالم للأندية.

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