وليد عبداللطيف: نتائج الزمالك مشرفة رغم الظروف الصعبة

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أن الفوز على ساجرادا شئ جيد للغاية، مشيدًا بالمدرب معتمد جمال وكذلك قرار مجلس الإدارة بإبرام عقد رسمي له من أجل المحافظة على استقرار الفريق حاليا.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الامور تسير بشكل جيد في الزمالك حاليًا، ونتائج الفريق مشرفة رغم الظروف الصعبة والاسكواد، لكن هناك حالة تكاتف جيدة، والجهاز الفني يعمل بشكل جيد بعيدًا عن المؤثرات الخارجية".

وأضاف: "الزمالك اعتمد على طريقة 4-2-3-1، والانتصارات تتوالى في ظل حالة الثقة التي عادت للاعبين، الذين أصبحوا يركزون بشكل أفضل في الملعب، وعاد كل عنصر إلى مركزه الأصلي، رغم حالة اللامركزية بين الرباعي الهجومي، وبالتالي أصبح الفريق منظم وهذا يحسب لمجلس الإدارة ومعتمد جمال، وأتمنى حل ازمة القيد لدعم الفريق بثلاث أو اربع صفقات من أجل المنافسة بقوة على البطولات".

وأكمل: "الروح بين اللاعبين اختلفت تمامًا خلال المباريات الأخيرة، وهناك حالة حب وروح جيدة بين عناصر الفريق، رغم مستحقاتهم المتأخرة، ولكنه أصبح لديهم ثقة في الحصول عليها في المواعيد المحددة، والأمور أصبحت مختلفة عن الماضي".

وختم: "هناك لاعبين ظهرت بمستوى مختلف تماما، مثل نبيل دونجا، وعمر جابر، وحمزة المثلوثي، عندما يشعر اي لاعب بالراحة يظهر بمستواه الأفضل، ورغم نقص الاسكواد فأن العناصر المتاحة تقدم افضل مستوى، ولو مجلس الإدارة استطاع حل أزمة القيد وضم صفقات جديدة سوف تتحسن النتائج".